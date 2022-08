Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Afin de protéger l'environnement dans un contexte de changement climatique de plus en plus complexe, l'un des questions préoccupantes est la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la production agricole, notamment la production de riz.

En réponse à l'exigence de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le processus de production agricole, contribuant à la mise en œuvre des engagements internationaux sur la protection de l'environnement et l'adaptation au changement climatique, les experts ont estimé que le Vietnam avait proposé de nombreuses politiques pour la mise en œuvre des accords internationaux en la matière.

Selon le vice-président de l'Union des associations des science et des technologies de la province de Bac Lieu (Sud), Nguyen Xuan Khoa, pour développer l'agriculture de manière plus durable et réduire les émissions de gaz à effet de serre, il est nécessaire de continuer à promouvoir les modèles de production agricole dans la chaîne de valeur, améliorant l'efficacité économique des producteurs et répondant aux critères de protection de l'environnement et d'adaptation au changement climatique.

Mettant l'accent sur les solutions professionnelles, le Dr Nguyen The Hinh du Comité de gestion des projets agricoles relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, a proposé de mettre en œuvre des mesures synchrones, notamment l'application d'un arrosage actif pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la production de riz. Une autre solution consiste à remplacer les terres rizicoles inefficaces en terre de culture d’autres plants.

Il encourage également le modèle de culture de variétés de riz en réduisant le nombre de semences, de pesticides, d'engrais, d'eau d'irrigation, les pertes après récolte et les émissions de gaz à effet de serre.-VNA