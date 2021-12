Photo d'illustration : VNA



Can Tho (VNA) - Le delta du Mékong est une zone de production rizicole clé du Vietnam. Sa superficie rizicole est d'environ 3,9 - 4 millions d’hectares/an pour une production annuelle d’environ 23,8-24 millions de tonnes, soit plus de 50% de la production nationale.



Cependant, la riziculture représente la part la plus élevée des émissions de gaz du secteur agricole.



Le Thanh Tung, directeur adjoint du Département des cultures du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a déclaré que le Vietnam avait pris des engagements internationaux sur l'agriculture pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la riziculture.



Cependant, il existe encore des défis dans la mise en œuvre de ces engagements, a-t-il indiqué, précisant que les localités n'étaient pas encore en mesure de combiner les objectifs de sécurité alimentaire et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.



Selon Dao Ha Trung, président de l’Association des technologies avancées de Ho Chi Minh-Ville, le gouvernement doit changer sa politique avec l'application de technologies dans la production et la gestion. La sécurité alimentaire doit s'adapter aux évolutions sociales et technologiques, a-t-il souligné.



La lutte contre le changement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l'agriculture sont indispensables mais elles doivent être axées sur l'homme et augmenter les revenus des habitants du delta », a-t-il déclaré.

Nguyen Van Toan, Institut de recherche agricole et d'aménagement rural, a insisté sur la nécessité de renforcer la communication sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la production de riz dans le delta du Mékong, et au Vietnam en général, pour mobiliser la participation et les efforts de toutes les parties concernées.



En moyenne, chaque année, la riziculture nationale génère 42 à 45 millions de tonnes de paille, qui sont en grande partie brûlées. Son utilisation à différentes fins contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre, a-t-il affirmé. -VNA