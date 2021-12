Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), en collaboration avec l'Institut de stratégie et de politique sur les ressources naturelles et l'environnement (ISPONRE), organise du 15 au 17 décembre 2021 un colloque sur la gestion des déchets vers une économie circulaire pour partager l'expérience du Japon en matière de politique d'économie circulaire en mettant l'accent sur le recyclage et la gestion des déchets.

Plus de 200 délégués d'agences d'État, d'autorités locales et d'instituts de recherche du Vietnam ont participé à cet événement.

L'introduction du concept d'économie circulaire dans la Loi révisée sur la protection de l'environnement, approuvée par l'Assemblée nationale l'année dernière, est l'une des avancées dans la politique environnementale du gouvernement vietnamien.

« J'espère que l'expérience du Japon dans la promotion de l'économie circulaire aidera le gouvernement vietnamien à élaborer et à mettre en œuvre des politiques d'économie circulaire », a déclaré Murooka Naomichi, représentant en chef adjoint de la JICA au Vietnam.

Le Dr. Nguyen Dinh Tho - Directeur de l’ISPONRE a hautement apprécié le soutien de la JICA dans l'élaboration de réglementations détaillées sur l'économie circulaire dans un prochain décret, en vertu de la loi révisée. Il a déclaré que les connaissances et les expériences partagées par les locuteurs japonais étaient extrêmement importantes, ce aidant à mettre en oeuvre des politiques et des stratégies sur l'économie circulaire dans les temps à venir. -VNA