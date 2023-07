Quatre athlètes vietnamiennes remportent la médaille d'or dans l'épreuve féminine de 4x40 m. Photo: tuoitre.vn

Hanoï (VNA) - La délégation vietnamienne a remporté une médaille d'or et une médaille de bronze lors des Championnats d'Asie d'athlétisme 2023 tenus du 12 au 16 juillet en Thaïlande.



Nguyên Thi Ngoc, Hoang Thi Minh Hanh, Nguyên Thi Huyên et Nguyên Thi Hang ont remporté la médaille d'or dans l'épreuve féminine de 4x40 m avec une performance de 3 min 32 s 36. En outre, l'athlète Nguyên Thi Huong a remporté une médaille de bronze dans l'épreuve féminine de triple saut.



Avec cette performance, la délégation vietnamienne de 20 sportifs a terminé à la 13e place parmi les équipes des 40 pays participantse. Le Vietnam est l'un des quatre pays d'Asie du Sud-Est à remporter une médaille d'or lors de ce tournoi, aux côtés de la Thaïlande, de Singapour et des Philippines. Il s'agit d'une étape qualificative pour les Championnats du monde d'athlétisme 2023 à Budapest, en Hongrie.



Les athlètes vietnamiennes ont reçu des encouragements et des félicitations de la part des fans et des sponsors. Les athlètes médaillées recevront une prime de 90 millions de dongs (environ 3.800 dollars) du Fonds de soutien aux jeunes talents et du journal Tien Phong, 50 millions de dongs de la société Vietcontent, 60 millions de dongs de la Fédération vietnamienne d'athlétisme, entre autres.



En outre, chaque entraîneur et athlète ayant remporté la médaille d'or recevra une somme de 70 millions de dongs, selon le décret n° 152/2018/ND-CP (7 novembre 2018). -VNA