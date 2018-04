Démonstration de l’art du « bài choi » à Hôi An. Photo : Centre culturel et sportif de Hôi An. Photo: NDEL

Binh Dinh (VNA) - Binh Dinh recevra le 5 mai prochain le certificat de l'UNESCO inscrivant le "bai choi" au patrimoine culturel immatériel de l'Humanité.

La cérémonie marquant cet événement aura lieu sur la place Nguyên Tât Thành de la ville de Quy Nhon, province de Binh Dinh (Centre), selon le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyên Tuân Thanh.

Lors de la cérémonie, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme rendra public un programme national d’action pour la protection et la valorisation du « bài choi » du Centre du Vietnam.

Est prévu un programme artistique sur l’art du « bài choi » d'une durée de 60 minutes. Ce programme portera sur l’origine de cet art, sa portée culturelle pour les habitants du Centre, sa préservation et sa valorisation. Il verra la participation de 400 artistes de neuf provinces, que sont Binh Dinh, Quang Binh, Quang Tri, Thua Thiên-Huê, Quang Nam, Quang Ngai, Phu Yên et Khanh Hoa. Il sera retransmis en direct sur la chaîne VTV1 le soir du 5 mai et sur la radio VOV.

L’art du « bài choi » a été inscrit le 7 décembre 2017 sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité lors de la 12e conférence du Comité intergouvernemental de l’UNESCO. -NDEL/VNA