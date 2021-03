Cette enquête nationale permet notamment de recueillir des informations sur les revenus des travailleurs, les bilans des entreprises, les coûts de production, les impôts, les capitaux d’investissement et d’évaluer le niveau des recherches scientifiques, du développement technologique et de l’innovation au sein des entreprises.

Nguyên Trung Tiên, chef adjoint de l’Office général des statistiques également directeur du projet fait savoir :« Ce recensement vise à évaluer le développement des établissements économiques, notamment leur taille, leurs résultats, leur niveau d’application des technologies de l’information, ainsi que la structure de la main d’œuvre de chaque localité. Les résultats de ce recensement serviront de base au calcul des indicateurs officiels dont le produit intérieur brut (PIB). Ils permettront aussi de réaliser des statistiques et des prévisions pour les ministères et secteurs, période 2021-2026.Le recensement économique de 2021 présente de nombreuses nouveautés par rapport à celui de 2017, a affirmé Nguyên Trung Tiên.«Ce recensement est effectué conformément aux normes internationales. Cette fois-ci, nous mènerons également des enquêtes au niveau des communes afin d’évaluer les types d’activités économiques existants ainsi que les produits phares des localités. Nous travaillerons en étroite collaboration avec les organes administratifs. Afin d’économiser du temps et de l’argent, nous utiliserons également les technologies de l’information pour collecter les informations, traiter les données et publier les résultats. »Lors du présent recensement, les agents administratifs utiliseront les outils informatiques plutôt que des saisies manuscrites. Les résultats de cette opération d’envergure nationale qui seront publiés au cours du deuxième trimestre de 2022 permettront au gouvernement d’accroître la productivité et la compétitivité du Vietnam. - VOV/VNA