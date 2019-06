Cérémonie de remise des restes des martyrs vietnamiens trouvés au Laos (Source: Tapchilaoviet)

Vientiane, 19 juin (VNA) - Douze restes de soldats et d'experts vietnamiens volontaires morts dans six provinces du nord du Laos ont été rapatriés lors d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la province d'Oudomxay le 18 juin.

Onze restes ont été découverts dans deux fosses communes dans le district de Nga, province d’Oudomxay, tandis que un découvert dans le district de Ngoi, province de Luang Prabang.

Ces restes doivent être inhumés au cimetière Tong Khao de la ville de Dien Bien Phu dans la province montagneuse du nord de Dien Bien, le 19 juin.

Au cours de la saison sèche 2018-2019, 42 restes des soldats et experts vietnamiens volontaires, décédés dans six provinces du nord du Laos, à savoir Oudomxay, Phongsaly, Xayabuli, Luang Prabang, Luang Namtha et Bokeo ont été rapatriés.

Plus tôt le 17 juin, une cérémonie avait eu lieu dans la province d’Oudomxay pour marquer le 25e anniversaire de la fondation de l’équipe de regroupement des tombeaux des martyrs de la 2e zone militaire dans six provinces du nord du Laos.

Ces 25 dernières années, l’équipe a trouvé et rapatrié 1 731 restes de martyrs vietnamiens. -VNA