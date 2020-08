Hanoï (VNA) – L’Ambassade du Vietnam en France, les organes de représentation du Vietnam en Europe et Afrique, les organes compétents du Vietnam et la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines ont collaboré avec les organes compétents français pour ramener les 1er et 2 août près 280 citoyens vietnamiens au pays.

Photo : VNA

Les passagers comprenaient des étudiants ayant achevé leurs études, des enfants de moins de 18 ans, des personnes âgées, des touristes coincés en raison du COVID-19 et d’autres personnes en situation difficile.

Après leur arrivée à l'aéroport Vân Dôn dans la province de Quang Ninh (Nord), tous les membres d'équipage et les passagers ont suivi un examen médical et ont été mis en quarantaine.

Les autorités vietnamiennes et les missions à l'étranger prévoient d'organiser plus de vols pour ramener plus de citoyens vietnamiens chez eux, en fonction de leurs besoins et de la capacité de quarantaine à domicile.- VNA