Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La jeune Luc Pham Quynh Nhi, de Hô Chi Minh-Ville, a une grande passion pour le đàn tranh - cithare à 16 cordes. Elle tient à partager le charme de la musique ancienne avec le plus grand nombre.

Photo: CVN

De retour dans la mégapole du Sud après ses études universitaires au Canada, Luc Pham Quynh Nhi, 20 ans, a décidé de se consacrer à la musique folklorique pour pouvoir vivre de sa passion. Elle participe souvent à des représentations musicales de đon ca tài tu - chants des amateurs du Sud - et de sac bùa - un air que l’on chante à l’occasion du Nouvel An lunaire dans le Centre.Issues d’une famille qui n’a pas de fibre artistique, Quynh Nhi et sa petite sœur sont les premières à apprendre la musique. "Mes parents nous soutiennent beaucoup dans la poursuite de ce loisir. Mon papa en particulier. Ce sont les berceuses et contes de fées qu’il m’a chanté et raconté quand j’étais enfant qui m’ont donné cet amour pour la culture et l’histoire du pays", partage-t-elle.Étant membre d’un groupe spécialisé dans l’éducation culturelle et historique, Quynh Nhi noue une passion à ces deux domaines. Un jour, après avoir lu des livres de la série Hôi ký Trân Van Khê - Mémoires de Trân Van Khê (1921-2015), un spécialiste de la musique traditionnelle du Vietnam, la jeune fille a alors décidé de trouver un moyen pour la valoriser, en apprenant à jouer du đàn tranh.Se trouver dans les mélodiesQuynh Nhi aime la musique folklorique, c’est évident. Et vice versa, cet art lui a permis de se trouver soi-même. "Auparavant, je m’interrogeais sur la personne que je suis, ce que je fais et pourquoi je pense de cette manière et agis de la sorte. L’étude de la musique traditionnelle m’a permis de comprendre que chaque personne devrait s’intéresser à la fois au passé, au présent et à l’avenir".En effet, la musique ancienne lui a apporté des connaissances sur le passé et la culture du pays qui ont une véritable influence sur sa vie et sa personnalité. "En jouant ce type de musique, je peux distinguer les différents airs locaux. Concrètement, la musique du Nord est plus joyeuse, celle du Centre est davantage mélancolique, tandis que les airs populaires du Sud sont tantôt drôles, tantôt tristes". Quynh Nhi joue aussi du đàn tranh même quand elle est à l’étranger, où "le public est souvent impressionné par la musique folklorique du Vietnam".D’après elle, bien que simples en apparence, les instruments traditionnels peuvent créer de nombreux tons et gammes de mélodies. "Pour les étrangers, ces airs anciens sont non seulement beaux mais dégagent aussi une grande sensibilité. Ils leur permettent de mieux comprendre l’âme des Vietnamiens".Aimer, c’est agirEn plus de jouer de la musique traditionnelle, Quynh Nhi est fière de pouvoir la faire découvrir aux autres. "Un jour à Taïwan (Chine), dans un taxi, le chauffeur m’a questionné sur mon đàn tranh . Je lui ai alors répondu de la même manière que pour mon exposé lors des échanges culturels auxquels j’ai assisté", raconte-t-elle."L’autre jour, au Vietnam, un moto-taxi amateur de musique traditionnelle m’a aussi posé des questions. Je lui ai également répondu de façon détaillée comme si j’étais en train de discuter sur un forum".