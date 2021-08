Le vaccin anti-COVID-19 Pfizer. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Entre 47 et 50 millions de doses de vaccins anti-COVID-19 Pfizer devraient être livrées au Vietnam au plus tard à la fin de l’année 2021, a affirmé le ministre de la Santé Nguyen Thanh Long lors d'une réunion urgente en ligne sur la prévention et le contrôle du COVID-19 dans la matinée du 2 août.

Nguyen Thanh Long a demandé aux localités d’accélérer la vaccination anti-COVID-19.

Le chef du secteur de la Santé a demandé de ne pas choisir un vaccin car tous les vaccins autorisés par le ministère de la Santé sont également autorisés par l'OMS et utilisés par les pays dans le monde entier.

En particulier, le ministre de la Santé Nguyen Thanh Long a demandé aux villes et provinces d'accélérer et de mobiliser toutes les forces pour participer à la vaccination contre le COVID-19.

À ce jour, le Vietnam a reçu plus de 17,6 millions de doses de vaccins anti-COVID-19, y compris des vaccins d'AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik-V et Sinopharm.

Jusqu'au 2 août, presque 6,5 millions de doses de vaccins anti-COVID-19 ont été administrées. 660.000 personnes ont reçu deux doses. -VNA