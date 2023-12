la ministre de la Santé Dao Hong Lan. Photo : VNA

Hanoï, 13 décembre (VNA) - Au moins 40.000 décès sont causés chaque année au Vietnam par des maladies liées au tabagisme, a-t-on appris lors d'une conférence organisée le 12 décembre par le ministère de la Santé à Hanoï, pour examiner l'application depuis dix ans de la loi sur la prévention et le contrôle des méfaits du tabac.S'exprimant lors de l'événement, la ministre de la Santé Dao Hong Lan, qui est également présidente du Fonds pour la prévention et le contrôle des méfaits du tabac, a déclaré que le Vietnam était le 47e sur 182 pays à avoir ratifié la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac. Pour valider les engagements pris lors de l'adhésion à la Convention, l'Assemblée nationale vietnamienne a publié la loi sur la prévention et le contrôle des méfaits du tabac.Elle a admis que même si le taux de tabagisme a diminué, le Vietnam reste parmi les pays à la plus forte prévalence de tabagisme, avec 38,9% des hommes de plus de 15 ans fumeurs. L’exposition à la fumée du tabac est encore assez courante dans les restaurants, les bars et les espaces publics très fréquentés.La représentante de l'OMS au Vietnam, Angela Pratt, a félicité le Vietnam pour avoir réduit de moitié le taux de tabagisme chez les adolescents, ce qu'elle a qualifié de résultat encourageant.Elle a suggéré que le Vietnam augmente les taxes et les prix du tabac . Dans le même temps, l’Assemblée nationale (AN) vietnamienne devrait interdire les cigarettes électroniques et les produits du tabac chauffé.A cette occasion, le ministère a proposé que le gouvernement et l'AN continuent de prêter attention et publient bientôt une résolution interdisant les cigarettes électroniques, les produits du tabac chauffé et d'autres nouveaux produits du tabac afin de réduire le taux de consommation de tabac. - VNA