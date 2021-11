Hanoi (VNA) – Une conférence sur "Vivre avec le folklore" a eu lieu par visioconférence le 10 novembre, réunissant des centaines de délégués étrangers et nationaux, dont de nombreux experts culturels.

Les marionnettes sur l'eau sont accompagnées de musique dont l'action et la manipulation ont lieu sur et dans un bassin. Photo : VNA





Co-organisé par l’Université Vietnam-Japon de l’Université nationale du Vietnam (VNU) à Hanoi et l’organisation des Initiatives culturelles du Vietnam, l’événement visait à recueillir des informations et à aider le public à mieux comprendre les différents aspects et l’évolution du folklore à l’époque contemporaine à travers deux approches clés: folklore dans les industries culturelles et sur les plateformes numériques.

La première session sur "Le folklore dans les industries culturelles" visait à apporter une perspective diversifiée sur le folklore dans les industries culturelles, du point de vue du Vietnam mais aussi à l’échelle régionale et mondiale.

Les délégués ont examiné le lien entre le folklore et les industries culturelles, le rôle et les valeurs du folklore dans la vie et les moyens de subsistance des gens, les possibilités et les défis liés au développement de produits et services modernes basés sur des matériaux folkloriques, et la capacité de promouvoir le folklore à travers les produits et services des industries culturelles.

Un délégué sud-coréen a partagé les expériences de la République de Corée en matière de promotion de la culture folklorique dans la vie des gens et l’exportation de biens culturels.

Au Vietnam, le folklore se retrouve dans presque tous les aspects des industries culturelles, du cinéma à l’architecture en passant par la photographie, les beaux-arts, l’édition, la mode, la littérature, la musique et même les jeux vidéo, a déclaré le Dr Tran Thanh Viet de l’Université des sciences sociales et humaines de VNU Hanoi.

Le folklore est une source abondante de matériel permettant aux créateurs culturels de montrer leur créativité et de la rapprocher de la vie moderne, a-t-il déclaré.

La deuxième session sur le "Folklore numérique" a exploré l’expression, la préservation et la promotion des valeurs culturelles populaires sur les plateformes numériques. Les conférenciers ont présenté des projets sur le folklore sur des plateformes numériques au Vietnam et dans le monde, dans lesquels des experts et des communautés travaillent avec du matériel multimédia numérique sur divers sujets tels que arts du spectacle traditionnels, artisanat, objets associés aux coutumes traditionnelles, patrimoine architectural, arts visuels, etc.

Ils espéraient partager les bonnes pratiques, ouvrir de nouvelles collaborations et initiatives pour promouvoir la préservation et la numérisation de la culture populaire et améliorer l’expérience du folklore sur les plateformes numériques.

L’événement faisait partie du Festival vietnamien de la créativité et du design 2021, organisé par l’Université RMIT du Vietnam, en collaboration avec l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’Institut national vietnamien d’études culturelles et artistiques (VICAS), COLAB Vietnam et d’autres partenaires. – CVN/VNA