Lors de la cérémonie de signature du procès-verbal sur les contenus de coopération entre Quang Tri et Savanakhet pour l'année 2024. Photo: VNA

Quang Tri (VNA) - Les provinces vietnamienne de Quang Tri et lao Savannakhet ont signé un procès-verbal sur les contenus de coopération pour l'année 2024 lors d'un entretien annuel sur le travail de frontière entre les délégations des deux provinces, le 13 janvier à Dong Ha, province de Quang Tri.



Selon ce document, les deux parties continuent de sensibiliser et de mobiliser la population afin qu'elle mette en œuvre correctement les documents juridiques relatifs à la frontière entre le Vietnam et le Laos, signés par les deux gouvernements en 2016. Elles coordonnent leurs efforts pour mettre en œuvre efficacement les contenus liés aux provinces de Quang Tri et Savannakhet.



Les deux parties ont convenu de demander aux forces de gestion et de protection des frontières, ainsi qu’aux agences et localités concernées, de coopérer étroitement dans l'échange d'expériences et le partage d'informations dans les domaines militaire, de sécurité et de frontière, ainsi que dans la prévention et le traitement des violations, la prévention et la lutte contre l'immigration clandestine et les activités de migration libre dans les zones frontalières...



Ha Sy Dong, vice-président du Comité populaire de la province de Quang Tri, a souligné que les accords importants signés lors de cet entretien constitueraient la base pour booster les relations d'amitié, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre les deux provinces, ainsi qu'entre les deux pays en général, et les porter à une nouvelle hauteur.



Les provinces de Quang Tri et Savannakhet partagent une frontière commune de 108.476 km. Il existe une paire de postes frontières internationaux Lao Bao - Dansavan et trois paires de postes frontières auxiliaires (Ta Rung - La Co ; Cheng - Ban May ; Thanh - Devilay).



Après l’entretien annuel de 2022 entre Quang Tri et Savannakhet, la coordination dans la gestion et la protection des frontières est devenue de plus en plus étroite dans les domaines d’exercices bilatérales, de la recherche des restes des soldats tombés, du développement des zones frontalières et de l'augmentation des investissements et du commerce transfrontalier. -VNA