Quang Tri, 19 février (VNA) - Le groupe consultatif sur les mines (Mines Advisory Group-MAG) a déclaré le 18 février que son équipe avait déplacé et fait exploser en toute sécurité 108 explosifs dangereux trouvés dans une forêt de Melaleuca dans la commune de Hai Son, province centrale de Quang Tri.

Photo d'illustration : VNA

L'équipe a découvert 103 obus d'artillerie de 37 mm et cinq grenades de 40 mm à une profondeur d'environ 30 cm sous le sol, à environ 200 m d'une zone résidentielle.

Déterminant que ces explosifs pouvaient être déplacés, ils les ont amenés sur un terrain de rassemblement pour les faire exploser.

Selon le Centre d’actions des mines de Quang Tri, en 2021, les organisations gouvernementales et non gouvernementales compétentes ont déminé plus de 37 millions de m², avec un total 27.660 bombes, mines, explosifs de toutes sortes neutralisées.- VNA