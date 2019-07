Réunion du Comité populaire de la province de Quang Ninh sur la proposition de faire de cette province un partenaire de la compétition Clipper Round the World Yacht Race 2019-2020. Photo: http://www.baoquangninh.com.vn



Quang Ninh (VNA) – La province de Quang Ninh (Nord-Est) sera un partenaire de la compétition Clipper Round the World Yacht Race 2019-2020, a-t-on appris lors d’une réunion du Comité populaire provincial la semaine dernière.

Elle souhaite aussi devenir un port d’accueil de la course pour 2021-2022, et rejoindra cette course qui débutera en septembre prochain à Londres (Royaume-Uni).

Le directeur du Service provincial du tourisme, Pham Ngoc Thuy, a présenté un rapport sur les effets médiatiques de l’organisation de la Clipper Rac, sur l’état actuel des infrastructures de Quang Ninh et sur le financement de la mise en œuvre de cet événement.

L’Agence provinciale de promotion des investissements (IPA) doit contacter l’organisateur, élaborer un plan de location de yachts pour la course 2019-2020 et se présenter comme port d’accueil pour la course 2021-2022.

Le président du Comité populaire provincial, Nguyên Van Thang, a affirmé que l'organisation de la course favoriserait la promotion de la destination Ha Long - Quang Ninh, en particulier auprès des touristes des pays développés. Quang Ninh a pour objectif de participer à cette course annuelle.

Traversant environ 40.000 milles nautiques, la compétition Clipper Race 2019-2020, qui durera 11 mois, est une des compétitions sportives les plus exigeantes et difficiles au monde.

Avec le départ à Londres (Royaume-Uni) en septembre prochain, les navires mettront le cap sur les États-Unis , l’Amérique du Sud, l’Australie, avant d'arriver dans des pays asiatiques, puis de boucler la boucle à Londres en août 2020. En Asie, la Clipper Race fera escale au Vietnam et en Chine.

La course Clipper Race 2015-2016 a également fait escale à Da Nang. -VNA