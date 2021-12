Photo d'illustration : VNA



Quang Ninh (VNA) - Ces dernières années, la province septentrionale de Quang Ninh a mis en œuvre de nombreux mesures pour promouvoir l'égalité des sexes, prévenir et répondre à la violence sexiste.

Entre 2016 et 2020, le service provincial du Travail, des Invalides et des Affaires sociales a déployé 25 modèles de promotion de l'égalité des sexes dans 13 districts, chefs-lieux et villes de la province. Il a mis en place 56 clubs sur le mariage, la famille et l'égalité des sexes, 76 maisons d'accueil de victimes de violence, 28 téléphones rouges au niveau communal.

Au cours des huit premiers mois de 2021, le Service provincial a piloté 11 nouveaux modèles de prévention et de contrôle de la violence conjugale dans 10 districts, chefs-lieux et villes.

Grâce à ces modèles, la connaissance et la conscience de leurs membres sur l'égalité des sexes ont été améliorées. Les activités de détection, de conseil et de soutien des victimes de violence ont été menées à temps opportun.

Une maison d'accueil de victimes. Photo : VNA



De plus, Quang Ninh est la première province sélectionnée pour piloter le projet de construction du centre de prévention et de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles (également connu sous le nom de Sunshine House). Le projet est financé par le gouvernement sud-coréen avec un budget total de plus de 8,4 milliards de dongs.

Mis en service en avril 2020, ce centre fournit gratuitement aux victimes de violence des services essentiels, y compris un soutien psychologique, une consultation téléphonique, un abri sûr en cas d'urgence, des soins médicaux et un soutien….

Le Centre les aide également à améliorer leurs compétences de vie et à accéder à des cours de formation professionnelle ou à l’emploi ainsi qu’à se réintégrer dans la communauté. -VNA