Quang Ninh (VNA) – Le secteur agricole de la province de Quang Ninh (Nord) est déterminé à promouvoir la transformation numérique, la considérant comme une solution stratégique pour le développement durable.

Grâce à la transformation numérique, Quang Ninh compte développer une production agricole moderne. Photo: CVN

La province accorde la priorité à la construction d’un système de données au service de la fourniture et de la gestion des indicatifs régionaux de plantation. Elle encourage aussi la formation d’un écosystème agricole numérique pour inciter les paysans et les entreprises à participer à la transformation numérique.Le secteur agricole s’efforce de créer une plate-forme d’application de la technologie blockchain pour fournir des informations sur l’environnement, la météo et la qualité des terres, ce qui contribuera à aider les agriculteurs à améliorer la productivité ainsi que la qualité des cultures et du bétail.Le directeur du Département provincial de l’agriculture et du développement rural, Nguyên Minh Son, informe que le secteur agricole se concentre sur le développement d’une transformation numérique synchrone et complète en faveur du développement de l’agriculture de haute technologie et intelligente.L’accent est également mis sur la gestion agricole basée sur la technologie numérique et l’application de technologies numériques pour automatiser les processus de production, gérer l’origine des produits agricoles et les chaînes d’approvisionnement.En outre, la province s’intéresse au développement du commerce électronique dans l’agriculture, ainsi que de ses produits clés, l’ajustement de la structure de production en se basant sur les avantages de chaque localité et région.À ce jour, le secteur agricole de Quang Ninh a finalisé le “Système de base de données pour la traçabilité des produits agricoles, forestiers et aquatiques dans la province“, à l’adresse https://qn.check.net.vn/. Il fournit des informations sur 456 produits de 13 localités participant aux programmes “À chaque commune son produit“ (OCOP) ; et a aidé 418 entreprises, coopératives et entreprises à s’inscrire à des plate-formes de commerce électronique.Quang Ninh recense actuellement 1.065 ha de cultures certifiées VietGAP, 45 ha de cultures biologiques, 28 établissements certifiés VietGAP dans le secteur de l’élevage, 416 appliquant un programme avancé de gestion de la qualité, 14 zones de culture fruitière et 5 installations d’emballage de fruits frais. – CVN/VNA