Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le premier lot de vaccins de Moderna pour les enfants de 5 à moins de 12 ans, arrivé au Vietnam le 8 avril, sera administré le 14 avril aux élèves de 6e de la province de Quang Ninh (Nord), selon une responsable de l’Institut national d’hygiène et d’épidémiologie (NIHE).



S’exprimant lors d’une conférence de presse le 13 avril, la professeure associée-Docteure Duong Thi Hông, vice-directrice du NIHE, a déclaré que les vaccins, donnés par le gouvernement australien, seront transportés vers d’autres localités pour la vaccination des enfants la semaine prochaine.



Elle a conseillé aux parents d’informer pleinement le personnel médical sur l’état de santé de leurs enfants pour assurer la sécurité, tout en surveillant de près la santé des enfants après la vaccination.



Le ministère de la Santé a approuvé les vaccins de Pfizer et Moderna pour les enfants de 5 à moins de 12 ans, qui recevront deux doses du même vaccin, la deuxième dose étant injectée quatre semaines après la première. Le dosage sera de 2 ml pour Pfizer et de 0,25 ml pour Moderna.



Le professeur Phan Trong Lân, directeur du Département de médecine préventive du ministère de la Santé, a déclaré que le Vietnam compte 11,8 millions d’enfants âgés de 5 à moins de 12 ans, dont environ 8,2 millions n’ont pas été infectés au Covid-19. Il a déclaré que les enfants devraient recevoir deux doses complètes d’ici la fin du deuxième trimestre de cette année.



Environ 3,6 millions d’enfants qui se sont rétablis du Covid-19 recevront des vaccins contre la maladie trois mois après leur rétablissement, a indiqué le professeur Phan Trong Lân.



Plus tôt le 31 mars, le ministère de la Santé a approuvé l’injection du vaccin de Moderna pour les enfants de 5 à moins de 12 ans. – VNA