Quang Ninh (VNA) – Au cours des six premiers mois de 2023, la province de Quang Ninh (Nord) a presque atteint son objectif annuel d’attirer les investissements directs étrangers (IDE).

Le dernier jour de juin 2023, Quang Ninh a accueilli deux nouveaux projets du groupe Foxconn, d’un capital total de plus de 246 millions de dollars.

Un coin de la province de Quang Ninh. Photo: baodautu

Par conséquent, au cours du premier semestre de l’année, elle a attiré plus de 832 millions de dollars d’IDE, soit 83% de l’objectif fixé dans la résolution du Comité provincial du Parti et 69,3% du plan du Comité populaire provincial.

Foxconn a choisi la province pour construire ses nouvelles usines, dont l’une dispose d’un capital de plus de 200 millions de dollars. Celle-ci fabrique et assemble des composants électroniques, des chargeurs et des contrôleurs de charge de véhicules électriques pour desservir les usines de Foxconn en Asie du Sud-Est.

Le projet de Foxconn ainsi que quatre autres des investisseurs étrangers ont porté le total des investissements étrangers dans le domaine auxiliaire de l’industrie automobile à Quang Ninh à 585 millions de dollars, ce qui représente 70,3% du total des investissements étrangers que la province a attirés.

Il s’agit des projets d’Autoliv Vietnam Co., Ltd. (Suède) (154 millions de dollars), de Samsong Vina Co., Ltd. (République de Corée) (10,3 millions de dollars), de Vietnam Boltun Company (Taiwan) (165 millions de dollars) et de Xiamen Sunrise Group Co., Ltd. (55 millions de dollars).

Ceux-ci visent à fabriquer des équipements de sécurité pour voitures et autres véhicules à moteur destinés à l’exportation, des ceintures de sécurité utilisées dans l’industrie automobile et la production de boucles de ceintures de sécurité en acier, des loquets et de produits d’emboutissage et des jantes de voiture.

Selon Nguyen Van Nhan, directeur général d’Amata Ha Long Urban Joint Stock Company, le projet de Castem Vietnam est le premier projet d’investisseurs japonais dans le parc industriel de Song Khoai. Après ce projet, il y aura au moins 7 autres projets d’investisseurs japonais investissant dans le parc industriel d’Amata à Quang Ninh.

Parts Seiko Vietnam et Tamagawa Seiki Co., Ltd. se sont engagés à investir 35 millions de dollars dans le parc industriel de Song Khoai. Tamagawa Seiki est une grande marque dans le domaine de l’industrie manufacturière de haute précision, produisant des capteurs de haute technologie pour les voitures, les avions, et les produits spatiaux.

Les projets d’IDE de Quang Ninh au cours des six premiers mois de l’année se concentrent principalement sur l’industrie de transformation et de fabrication, conformément à l’orientation définie dans la résolution n°01-NQ/TU sur le développement rapide et durable de l’industrie de transformation et de fabrication au cours de la période 2020-2025.

Les résultats du développement socio-économique de la province au cours des six premiers mois de l’année ont continué d’enregistrer la croissance de ce secteur.

Quang Ninh se concentre sur l’attraction des investisseurs vietnamiens et étrangers dans l’application de la technologie moderne et propre afin de créer de produits à haute valeur ajoutée.

Au cours des deux années et demie écoulées, depuis la publication de la Résolution n°01-NQ/TU, le capital d’investissement total dans l’industrie de transformation et de fabrication de Quang Ninh a atteint plus de 41.300 milliards de dongs, dont les IDE ont dépassé 1,3 milliard de dollars, créant des emplois pour près de 16.000 travailleurs. Le taux de croissance moyen de cette industrie est de 23,6 % par an, contribuant pour plus de 10 % au PIBR de la province.

Le fort développement de l’industrie de transformation et de fabrication a permis de réaliser la répartition spatiale et l’aménagement des zones économiques et des zones industrielles. En particulier, l’orientation d’attirer l’investissement est clairement démontrée, formant initialement des chaînes de l’industrie textile de haute technologie, de l’industrie automobile, et de l’industrie mécanique de fabrication et d’assemblage d’équipements électriques et électroniques. – NDEL/VNA