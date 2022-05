La zone commémorative du Président Ho Chi Minh sur l'île de Co To reçoit le certificat la classant sur la liste des sites nationaux spéciaux. Photo: baoquangninh.com.vn



Quang Ninh (VNA) – La zone commémorative du Président Ho Chi Minh sur l'île de Co To, province de Quang Ninh (Nord), a reçu le 7 mai le certificat la classant sur la liste des sites nationaux spéciaux.



La cérémonie marquant cet événement a eu lieu le 7 mai au soir. A cette occasion, le Comité populaire du district de Co To a lancé l’Année de tourisme de Co To 2022.



Le programme avait pour objet de fêter le 61e anniversaire de la visite du Président Ho Chi Minh sur l'île de Co To (9 mai 1961). L'île de Co To est le seul endroit du pays où le grand leader vietnamien a accepté d'ériger une statue de lui de son vivant.



Le 18 janvier 2022, la zone commémorative du Président Ho Chi Minh sur l'île de Co To a été reconnu par le Premier ministre comme site national spécial.-VNA