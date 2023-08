Quang Ninh (VNA) - En l’honneur du 78e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre), le 30 août, des délégations de représentants de la ville de Dongxing et du district de Fangcheng (Chine) se sont rendues dans la ville de Mong Cai, province de Quang Ninh (Nord), pour féliciter les autorités et la population locales.En recevant les hôtes chinois, le président du Comité populaire de la ville de Mong Cai, Ho Quang Huy, a affirmé que sa localité s'efforçait toujours de maintenir, de consolider, de développer et de renforcer sa coopération amicale traditionnelle dans tous les domaines avec la ville de Dongxing et le district de Fangcheng (Chine).Ho Quang Huy a déclaré espérer que dans les temps à venir, les deux parties renforceraient leur coopération et leurs échanges économiques et se coordonneraient pour organiser avec succès le Salon international du commerce et du tourisme Vietnam-Chine 2023 dans la ville de Mong Cai ...Les autorités de Dongxing et de Fangcheng ont félicité la ville de Mong Cai et remis des cadeaux à l’organisation du Parti communiste du Vietnam, aux autorités et à la population locales. Elles ont affirmé leur volonté d’oeuvrer pour renforcer les relations traditionnelles avec la ville vietnamienne.-VNA