Le siège du centre d’administration publique de Quang Ninh. Photo: baoquangninh.com.vn



Quang Ninh (VNA) – Le siège du centre d’administration publique de la province de Quang Ninh (Nord) a été officiellement inauguré le 3 septembre dans la ville d’Ha Long.

L’ouvrage de six étages d’une surface de plancher totale de 7.650 m2 représente un investissement total de plus de 149 milliards de dôngs (6,5 millions de dollars). Il a été mis en chantier le 26 novembre 2018 et achevé neuf mois plus tard, soit trois mois avant le délai fixé.

Le président du Comité populaire de Quang Ninh, Nguyen Van Thang, a affirmé que la construction du centre d’administration publique de la province avait pour but d’améliorer la qualité du traitement des procédures administratives.

Quang Ninh est la première localité du pays à mettre en place à titre expérimental le modèle du centre d’administration publique selon la décision 1831/QD-TTg le 28 octobre 2015 du Premier ministre. Son centre est muni de matériel et équipements modernes ainsi que d’un personnel qualifié.

Mis en service depuis 2014, ce modèle est bien apprécié par les entreprises et les habitants locaux. -VNA