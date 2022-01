Cérémonie d’inauguration. Photo : quangninh.gov.vn



Hanoï (VNA) - Une boutique présentant des produits et services innovants pour réduire la pollution plastique a été inaugurée le 7 janvier dans la province de Quang Ninh.



La cérémonie d’inauguration a été organisée par l’Administration vietnamienne de la mer et des îles (relevant du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement), le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et l’Association des agriculteurs de Quang Ninh.



EPPIC Shop est situé au n° 2, lot 2, quartier de Hong Ha, ville de Ha Long, province de Quang Ninh. Les produits exposés, fabriqués à partir de matières respectueuses de l'environnement, ont été qualifiés pour le Top 14 du concours « Défis innovants pour réduire la pollution plastique dans l’ASEAN » (Ending Plastic Pollution Innovation Challenge – EPPIC) en 2020, qui visait à traiter les déchets plastiques dans la baie de Ha Long (Vietnam) et sur l’île de Samui (Thaïlande). Ce concours a été organisé par le PNUD et l’Administration vietnamienne de la mer et des îles, avec l’aide du gouvernement norvégien.

Des produits présentés dans la boutique. Photo: baoquangninh.com.vn



Il s'agit d'une activité pour soutenir la mise en oeuvre de solutions innovantes visant à protéger l'environnement marin en réduisant l'utilisation du plastique à usage unique à Quang Ninh. -VNA