Quang Ninh, 31 mai (VNA) - La province côtière de Quang Ninh (Nord-Est) et les provinces septentionales du Laos de Houaphanh, Luang Prabang et Sainyabuli ont tenu une conférence virtuelle le 31 mai pour faire le point sur leur coopération sur la période 2017-2021 et définir des orientations de coopération au cours de la période 2022-2026.



L'événement a vu les autorités des quatre provinces pour signer un protocole d'accord sur leur coopération pour 2022-2026.



Pour la période de cinq ans, le gouverneur de Houaphanh, Vanxay Phengsoumma, a proposé que les localités vietnamiennes et lao maintiennent leur échange de délégations de haut niveau pour partager leur expérience dans le développement socio-économique et la construction du Parti et de l'administration.



La promotion de la coopération en matière d'investissement, de commerce et de tourisme entre leurs secteurs et entreprises est également importante, a-t-il déclaré.



Le secrétaire du comité du Parti de Quang Ninh, Nguyen Xuan Ky, a déclaré que Quang Ninh attendait avec impatience l'ouverture d'une ligne aérienne directe entre l'aéroport local de Van Don et l'aéroport de Luang Prabang afin d'intensifier la coopération touristique entre les deux provinces.



Il a souligné la volonté des autorités de soutenir les trois provinces du Laos dans l'envoi de personnel à Quang Ninh pour la recherche et l'apprentissage en termes de réforme administrative, de climat des affaires et d'amélioration de la compétitivité.



Une aide sera apportée aux entreprises vietnamiennes et laos dans la recherche d'opportunités de coopération et d'investissement, tandis que le nombre de bourses accordées aux étudiants laos sera doublé au cours de la nouvelle période, a indiqué Nguyen Xuan Ky.



Également au cours de la période 2022-2026, Quang Ninh envisagera de parrainer la construction d'installations d'éducation et de formation dans les localités lao.



En 2017-2021, une série d'activités ont eu lieu entre les parties, Quang Ninh dépensant 21 milliards de dongs (905.562 dollars) pour soutenir Houaphanh et Luang Prabang dans la construction de travaux publics et la réponse à la pandémie de COVID-19.

La province vietnamienne a également accordé 262 bourses universitaires et collégiales à des étudiants des trois provinces laos et versé 67,1 milliards de dongs dans la formation d'étudiants lao. - VNA