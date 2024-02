Le voilier de l'équipe de Quang Ninh, baptisé « Ha Long Bay, Viet Nam ». Photo : baoquangninh.vn

Les dirigeants de Quang Ninh prennent une photo avec l'équipe de Quang Ninh. Photo : VNA

Quang Ninh (VNA) - La province de Quang Ninh (Nord) a organisé le 21 février une cérémonie de bienvenue aux participants de la Clipper Round The World Race.Selon la directrice adjointe du Service provincial du Tourisme, Nguyen Thuy Yen, la Clipper Round The World Race 2023-2024 avec escale à la baie d'Ha Long est une opportunité pour Quang Ninh de promouvoir la beauté de ce patrimoine mondial et d’autres sites locaux à l’internationale.Après avoir accosté au terminal maritime international de passagers d' Ha Long (quartier de Bai Chay, ville d'Ha Long) les 18 et 19 février, les équipages ont participé à un certain nombre d'activités à Quang Ninh. À cette occasion, la province vietnamienne a organisé diverses activités, notamment un événement de présentation des produits OCOP (« One Commune, One Product » ou « À chaque commune, son produit »), un séminaire de promotion de l'investissement dans le tourisme, des spectacles et des visites…Pour l’édition 2023 – 2024, le parcours est divisé en huit étapes avec 16 courses individuelles et six traversées océaniques.Parmi les 11 voiliers participants, il y a un de l'équipe de Quang Ninh, baptisé « Ha Long Bay, Viet Nam ». Lors de la 7e course, à la 5e étape, ce voilier a terminé 5e.Selon les prévisions, la flotte des voiliers quittera la baie d’Ha Long le 2 mars, pour partir pour le port de Jiu Zhou, dans la province chinoise de Guangdong.La Clipper Round The World Race a été lancée en octobre 1996 à Plymouth, au Royaume-Uni. A ce jour, elle a fait escale à plus de 50 villes dans le monde entier. -VNA