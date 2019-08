La cérémonie de signature. Photo : VNA

Quang Ninh (VNA) – La province de Quang Ninh (Nord-Est) sera un partenaire de la compétition Clipper Round the World Yacht Race 2019-2020, et deviendra un port d’accueil de la course pour 2021-2022.

Il s'agit du contenu de l’accord qui a été signé le 5 août à Ha Long par les dirigeants du Comité populaire provincial de Quang Ninh et le directeur général de la compagnie organisatrice Clipper Ventures, William Ward.

La province rejoindra cette course avec un voilier dénommé "Ha Long Bay - Vietnam"

A la cérémonie de signature, la vice-présidente du Comité populaire provincial Vu Thi Thu Thuy a déclaré qu’il s'agirait d’une bonne occasion pour la localité de promouvoir le tourisme et l’image de la baie d'Ha Long, patrimoine mondial de l’UNESCO, et ainsi d’attirer plus d’investissements dans les services et le tourisme.

William Ward, directeur général de Clipper Ventures, a noté que Quang Ninh était une destination intéressante et apporterait une expérience fascinante aux équipes participantes. La course mettra en vedette la beauté de Quang Ninh dans le monde entier, a-t-il ajouté.

Traversant environ 40.000 milles nautiques, la compétition Clipper Race 2019-2020, qui durera 11 mois, est l'une des compétitions sportives les plus exigeantes au monde.

Après le départ à Londres (Royaume-Uni) en septembre prochain, les navires mettront le cap sur les États-Unis, l’Amérique du Sud, l’Australie, avant d'arriver dans des pays asiatiques, puis de boucler la boucle à Londres en août 2020. En Asie, la Clipper Race fera escale au Vietnam et en Chine. -VNA