Quang Ngai (VNA) - La province de Quang Ngai (Centre) redouble d’efforts pour éradiquer la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) avant le quatrième voyage d’information au Vietnam d’une délégation de la Commission européenne (CE) en octobre prochain.

Les forces compétentes surveillent les bateaux de pêche en mer. Photo: VNA

Le sous-colonel Nguyên Ngoc Thanh, chef d’état-major adjoint du commandement des garde-frontières de Quang Ngai, a déclaré que la force s’est coordonnée avec le sous-département des pêches de la province pour inspecter et examiner fréquemment les activités de tous les navires de pêche opérant au large de Quang Ngai.

Certains navires en infraction et leurs propriétaires ont été sanctionnés, a-t-il noté, ajoutant que les autorités ont également rencontré chaque propriétaire, capitaine et membre d’équipage du navire pour diffuser des informations détaillées sur la pêche INN et les sanctions afin de les éduquer au respect de la loi.

Fin juillet, 2.934 bateaux de pêche locaux d’une longueur minimale de 15 m avaient été équipés de systèmes de surveillance des navires (VMS). Parmi les 207 restants, 128 sont restés inactifs tandis que 55 autres ont opéré dans d’autres localités et ne sont pas retournés à Quang Ngai depuis des années, selon le sous-département provincial des pêches.

Les propriétaires des bateaux restants se sont engagés à équiper leurs bateaux de VMS dans les temps à venir, et ils seront strictement traités s’ils travaillent toujours sans VMS, a déclaré le directeur du sous-département Nguyên Van Muoi.

Malgré des mesures de gestion fortes, certains bateaux sans immatriculation ni permis de pêche opèrent toujours en mer. Pendant ce temps, via VMS, les autorités ont détecté 81 bateaux travaillant au-delà de la frontière en mer et 260 ayant perdu le contact pendant plus de 10 jours depuis le début de 2023. Ils ont infligé des amendes de plus de 500 millions de dôngs (21.100 dollars).



Pour se joindre aux efforts nationaux visant à supprimer l’avertissement de "carton jaune" de la CE, le vice-président du Comité populaire de la province de Quang Ngai, Trân Phuoc Hiên, a récemment ordonné aux agences, unités et localités de la province d’intensifier la mise en œuvre des mesures visant à mettre un terme à la pêche INN.

Le directeur du Département provincial de l’agriculture et du développement rural, Hô Trong Phuong, a déclaré que Quang Ngai avait suivi les recommandations de la CE et encourageait les efforts pour achever leur mise en œuvre avant le prochain voyage de la délégation de la CE. La province est déterminée à s’associer à d’autres localités côtières du pays pour faire retirer le "carton jaune", a-t-il souligné.

La CE a émis un avertissement "carton jaune" pour le Vietnam en termes de pêche INN en 2017. Le Vietnam recevra un «carton vert» si les problèmes sont résolus ou un «carton rouge» dans le cas contraire. Ce carton rouge entraîne son inscription sur la liste tenue par le Conseil, puis l’adoption d’une série de mesures à son encontre, y compris l’interdiction de commercialiser ses produits de la pêche. – VNA