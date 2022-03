Cérémonie en mémoire des soldats de la Flottille de Hoàng Sa. Photo: VNA

Quang Ngai (VNA) - Une cérémonie en mémoire des soldats de la Flottille de Hoàng Sa (Paracels) a eu lieu le 18 mars dans le village d'An Hai, district insulaire de Ly Son, province de Quang Ngai (Centre).



La Flottille de Hoàng Sa a été créée lorsque les Seigneurs Nguyên ont commencé à régner au Sud. Ces troupes ont opéré sur les archipels de Hoàng Sa et Truong Sa (Spratly) pendant trois siècles, des Seigneurs Nguyên jusqu’à l’époque des Tây Son, puis ensuite sous la dynastie des Nguyên.



Il a été dit que lors de sa 14e année de règne, le roi Minh Mang a donné des directives au ministère des Affaires publiques pour envoyer des gens afin d’ériger des bornes frontalières sur Hoàng Sa, de mesurer les lignes maritimes et de dresser une carte.



À cette époque, chaque année à la fin du 2e mois lunaire, 70 pêcheurs partaient à Hoàng Sa et revenaient au 8e mois lunaire. Le jour de leur départ, leurs familles et leurs proches organisaient une cérémonie pour leur dire au revoir et leur rendre hommage, de peur qu’ils ne reviennent pas. Pendant les rituels, des bateaux votifs, des offrandes et des effigies de marins sont lancés sur la mer. Dans le passé, les navires à voile étaient le seul moyen de transport vers Hoang Sa et le voyage était très périlleux. Pour rassurer ceux qui étaient choisis pour aller à Hoang Sa, les bateaux votifs et effigies attiraient le "mauvais oeil" sur eux pour éviter qu'il regarde du côté des soldats allant garder l'archipel.



Ce rituel vise non seulement à rendre hommage aux soldats morts à Hoàng Sa et Truong Sa, mais également à réaffirmer la souveraineté nationale sur ces deux archipels.-VNA