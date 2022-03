Cérémonie de remise du certificat de reconnaissance du festival Ba Thu Bon en tant que patrimoine culturel immatériel national. Photo: VNA

Quang Nam (VNA) - Dans le cadre d'une série d'événements pour accueillir l'Année nationale du tourisme 2022, la province de Quang Nam (Centre) a organisé mardi, 15 mars, la cérémonie de remise du certificat de reconnaissance du festival Ba Thu Bon en tant que patrimoine culturel immatériel national.



Le festival Ba Thu Bon porte les couleurs des croyances populaires remontant à des générations d'habitants vivant en amont de la rivière Thu Bon, exprimant le désir de prospérité, de récoltes abondantes et d'une vie paisible.

Le festival Ba Thu Bon exprime le désir de prospérité, de récoltes abondantes et d’une vie paisible. Photo: VNA



Le festival Ba Thu Bon se tient chaque année du 10e au 12e jour du 2e mois lunaire dans la commune de Duy Tan.



S'exprimant lors de la cérémonie, le vice-président du Comité populaire provincial de Quang Nam, Tran Van Tan, a souligné que cette reconnaissance était un événement très important de l'Année nationale du tourisme 2022, reconnaissant les efforts des populations et des autorités locales pour préserver et promouvoir les valeurs historiques et culturelles au fil des ans. -VNA