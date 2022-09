Hanoi (VNA) - La province centrale de Quang Nam abrite un grand nombre de minorités ethniques telles que Cơ Tu, Ca Dong, Mơ Nông, Xê Đăng, Cor, Giẻ Triêng, etc. Depuis quelques années, Quang Nam a renforcé l’organisation des festivals culturels afin de préserver et promouvoir leurs valeurs culturelles.

Fin août, dans le district de Bac Tra My, le son des gongs a retenti lors du Festival de la culture des groupes ethniques. Photo: VOV

Dans le district de Bac Tra My, les minorités ethniques représentent près de 60% de la population.



Fin août, dans ce district, le son des gongs a retenti lors du Festival de la culture des groupes ethniques. C'était la première fois que cette fête était organisée dans cette localité, pour faire découvrir la culture indigène aux touristes. Pour les minorités ethniques, le son des gongs revêt une signification sacrée, particulièrement lors des festivals importants et de la célébration des nouvelles saisons de riz.



Nguyen Van Quyen du groupe ethnique Cor dans la commune de Tra Bui, district de Bac Tra My, a déclaré : «Ce festival recrée les caractéristiques culturelles des groupes ethniques. C'est aussi l'occasion pour se réunir et préserver notre identité culturelle.»



Le chef du village Ho Van Le, d’ethnie Mơ Nông, du district de Bac Tra My, a déclaré: "Le festival est une opportunité de présenter la culture de chaque ethnie et aussi d'apprendre aux enfants la culture et les coutumes de leur ethnie. Nous espérons que le Parti, l'État et les autorités créeront les conditions pour l'organisation régulière de festivals culturels afin que nous puissions continuer de promouvoir et préserver notre identité culturelle."

Le festival est une opportunité de présenter la culture de chaque ethnie et aussi d'apprendre aux enfants la culture et les coutumes de leur ethnie. Photo: VOV

Il y a peu de temps, dans le district de Nam Giang, la province de Quang Nam a organisé le 5ème Festival "Les échos des gongs", rassemblant 600 artistes et artisans qui ont participé à la reconstitution de rites folkloriques, à des représentations de costumes traditionnels et de gongs...



Ton That Huong, chercheur en culture Co Tu (aussi membre de l’Association des arts et des lettres de Quang Nam), a recommandé aux localités de continuer à diffuser les valeurs culturelles des groupes ethniques via des festivals ou des fêtes, afin de propager leur quintessence et leurs bonnes valeurs culturelles. - CPV/VNA