Une vue de Hoi An. Photo : VNA



Quang Nam (VNA) – La province centrale de Quang Nam organisera plusieurs événements pour fêter le 20e anniversaire de l’inscription de la vieille ville de Hoi An et du sanctuaire de My Son au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO, et du 10e de l’adhésion de Cu Lao Cham au Résesau mondial des réserves de biosphère.



Lors d’une conférence de presse donnée le 21 août à Hoi An, le Comité populaire de la province de Quang Nam a souligné que de nombreux programmes culturels, touristiques et sportifs auraient lieu, parallèlement à des colloques et séminaires internationaux. Le point d’orgue sera une grande cérémonie pour fêter les anniversaires susmentionnés, laquelle aura lieu le 8 septembre prochain, à 20h00, au sanctuaire de My Son, district de Duy Xuyen.



La vieille ville de Hoi An est située dans la province de Quang Nam, sur la rive nord de l’embouchure du fleuve Thu Bon. Elle est un exemple extrêmement bien préservé des petits ports marchands qui, entre le XVe et le XIXe siècle, ont commercé au long cours tant avec les pays du sud-est et de l’est de l’Asie qu’avec le reste du monde. Son déclin, à la fin du XIXe siècle, a permis de conserver à un très haut degré d’authenticité son tissu urbain traditionnel. La ville est un reflet du mélange des cultures indigènes et étrangères (principalement chinoises et japonaises et, plus tardivement, européennes) qui a donné naissance à ce vestige unique.



Le sanctuaire de My Son s’est développé du IVe au XIIIe siècle. Ses édifices s’élèvent dans la région montagneuse du district de Duy Xuyen de la province de Quang Nam. Le sanctuaire est situé dans un cirque entouré d’une chaîne de montagnes formant le bassin versant du fleuve de Thu Bon. Il forme un ensemble architectural remarquable qui fut pendant quasiment toute son existence la capitale religieuse et politique du royaume du Champâ.



Cù Lao Chàm fait partie de la commune insulaire de Tân Hiêp, ville de Hôi An, province de Quang Nam. Située à environ 18 km à l’est de Hôi An, c’est l’une des rares îles du Vietnam à conserver un grand couvert végétal, lieu d’abri de nombreux animaux rares. Elle a intégré en 2009 dans le Réseau mondial des réserves de biosphère. -VNA