L’ambassade du Vietnam au Japon a organisé une soirée de remerciement pour remercier les organisations et particuliers japonais ayant contribué au développement des relations entre les deux pays.

La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, est retournée dimanche matin à Hanoï, après ses visites officielles en Russie et en Biélorussie du 8 au 14 décembre.

Le Premier ministre vient de signer les décisions d’appliquer des sanctions disciplinaires à l’encontre d'actuels dirigeants et d’anciens dirigeants de la province de Khanh Hoa au Centre.

Le Vietnam attache beaucoup d'importance à sa présidence de l'ASEAN en 2020 et souhaite construire une communauté forte et résiliente aux défis régionaux et mondiaux.