Hanoi (VNA) – Le milieu de terrain Nguyên Quang Hai a été nommé "Joueur le plus utile de l’AFF Suzuki Cup 2018" pour sa contribution importante à la victoire de son équipe de football vietnamienne.

Le milieu de terrain Nguyên Quang Hai. Photo : VNA

Avec ce titre, il s’est vu décerner samedi 15 décembre un prix de 10.000 de dollars du comité d’organisation du tournoi.

Nguyên Quang Hai, 21 ans, a disputé les huit matches sous le maillot de l’équipe nationale vietnamienne sous la houlette de l’entraîneur sud-coréen Park Hang-seo et a marqué trois buts.

Lors du match retour de la finale qui s’est déroulée au stade national de My Dinh le 15 décembre au soir, à Hanoi, grâce à une passe décisive de Nguyên Quang Hai, Nguyên Anh Duc a marqué le but de la victoire à la sixième minute.



Le milieu de terrain de Hanoi a fait ses débuts avec les Rouge et or contre la Jordanie en juin 2017.

Il est devenu un favori parmi les fans de football vietnamiens après avoir mené le pays vers la finale du championnat AFC U23 au début de cette année, marquant cinq buts dans le tournoi, selon Fox Sports Asia.

Avec le seul but inscrit le 15 décembre au soir, l’équipe nationale vietnamienne de football a remporté le trophée de la l’AFF Suzuki Cup 2018, après 10 ans d’attente, au plus grand bonheur des millions de fans vietnamiens.

Le Vietnam a remporté le premier titre de champion du tournoi en 2008, également au stade national de My Dinh.

Après le match, des mers agitées de drapeaux rouges à l’étoile d’or, des cris de victoire, une atmosphère de liesse populaire et de fierté nationale, des célébrations se sont déroulées aux quatre coins du pays. – VNA