Un singe relâché à la nature. Photo: VNA Quang Binh (VNA) - Le Centre de sauvetage, de conservation et de développement des créatures relevant du Comité de gestion du parc national de Phong Nha - Ke Bang dans la province centrale de Quang Binh , a annoncé le 12 novembre, avoir relâché à la nature 19 individus d’animaux sauvages.

Ce sont six macaque à queue tronquée (Macaca arctoides) ; deux macaques à queue de cochon (Macaca leonina) ; une tortue-boîte à front jaune du Nord (Cuora galbinifrons) ; une tortue-boîte carénée (Cuora mouhotii) ; trois tortues imprimées (Manouria Impressa) ; deux chats léopards (Prionailurus bengalensis) ; quatre loris paresseux pygmées (Nycticebus pygmaeus).

Selon Vo Van Tri, directeur du Centre de sauvetage, de conservation et de développement des créatures, ces individus figurent sur la liste des espèces menacés et donc précieux, rares, appartenant aux groupes IB et IIB conformément au décret gouvernemental N° 84/2021/ND-CP.

Le Centre a reçu ces animaux sauvages d'organes compétents et d’habitants, puis a effectué des évaluations de leur état de santé avant de les relâcher à la nature, a ajouté Vo Van Tri.

En avril dernier, le Centre a également relâché 17 autres individus d’animaux sauvages à la nature. -VNA