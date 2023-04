De nouvelles grottes découvertes à Quang Binh. Photo: VNA



Quang Binh (VNA) - Vingt-deux nouvelles grottes d’une longueur totale de plus de 1.100 mètres où l'homme n'a jamais mis les pieds ont été récemment découvertes dans la commune de Lâm Hoa du district de Tuyên Hoa et les communes de Hoa Phuc et Hoa Son du district de Minh Hoa, ainsi que dans le parc national de Phong Nha-Ke Bang, province de Quang Binh au Centre.

La plupart ces grottes découvertes par des experts de l’Association royale britannique de spéléologie (BCRA) sont humides, a fait savoir le Comité de gestion du parc national de Phong Nha-Ke Bang.

Cette expédition a été menée par des experts britanniques, australiens et néo-zélandais, grâce aux soutiens de certains guides touristiques à Phong Nha et à des résidents locaux.

De nouvelles grottes découvertes à Quang Binh. Photo: VNA



Quang Binh est l'un des plus grands centres de grottes du Vietnam, dont Son Doong a été reconnue comme la plus grande du monde. La province est également connue pour d'autres grottes célèbres telles que Phong Nha, Thiên Duong et Tu Lan. -VNA