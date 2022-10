Le chaman (debout) glisse les pattes d'un coq trempées d'alcool sur le front des deux couples jumelés. Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Le jumelage est une pratique récurrente au sein des communautés ethniques vietnamiennes. Mais chez les Mnông de la province de Dak Lak, les jumelages entre deux individus ont ceci de particulier qu’ils lient aussi leurs deux familles.



Direction Jiê Yuk, un village de la province de Dak Lak.



Chez Y Thiên Cil, c’est la fête. À grand renfort de musiques et de psalmodies, sa famille invite les divinités à assister à son jumelage avec celle d’Y Nam Pan Ting, une famille du même village. Le maître de cérémonie n’est autre que le patriarche villageois, Y Krai Cil. Il se tient débout, le visage tourné vers l’est, en face des deux familles jumelées et lit ses prières sur fond de gongs.



«Ces deux hommes, qui se jumellent aujourd’hui, sont amis depuis longtemps. Je conduis cette cérémonie pour leur souhaiter santé et pour célébrer leur nouvelle relation. Maintenant qu’ils sont devenus frères, ils ne s’abandonneront jamais, quelles que soient les difficultés auxquelles ils seront confrontés», explique-t-il.



La cérémonie comprend cinq étapes et deux rites principaux, qui consistent à informer les divinités du jumelage entre les deux familles et à partager le premier repas entre jumelés.



Pour commencer, le chaman approche un coq vivant d’une jarre d’alcool. Il trempe ses pattes dans l’alcool et les glisse sur le front des deux couples sept fois, en invitant les divinités à prendre acte du jumelage et à bénir les deux familles.



Par la suite, il arrache huit plumes des ailes du coq et les attache sur les oreilles des deux hommes et dans les cheveux de leurs femmes. Il fait porter, à chacun et à chacune, un bracelet en cuivre aux premiers et un collier en perles en plastique aux secondes. Ces objets symbolisent la protection divine et le lien indéfectible qui relie désormais les deux familles.



Le premier repas que partagent les jumelés s’appelle le repas de la communion. Le chaman verse de l’alcool dans quatre gobelets qu’il présente aux couples jumelés, qui les vident en entrecroisant leurs bras. Ensuite, il prend les bols contenant du riz gluant, de la viande, des œufs de poule et des bananes qui sont présentés en offrandes pour les donner aux deux membres des familles, qui les mangent en les partageant avec l’autre partie.



La cérémonie finie, tout le monde sirote de l’alcool, danse et joue du gong.



Y Nam Pan Tinh, l’un des deux personnages principaux de la cérémonie, est tout ému.



«Nous sommes maintenant frères et nos deux familles sont devenues une. Cela veut dire que l’entraide et la solidarité seront désormais notre philosophie de vie», déclare-t-il.



Dans quelque temps, ce sera le tour d’Y Nam Tinh d’organiser une cérémonie similaire, qui est, selon la tradition, nécessaire pour compléter le jumelage. Cette tradition intéresse beaucoup les jeunes villageois, qui sont venus nombreux à la cérémonie d’aujourd’hui pour chanter, danser et présenter leurs vœux aux jumelés. Parmi eux, H Lang Cil.



«C’est la première fois que j’assiste à une cérémonie de jumelage et je trouve que c’est vraiment très important pour notre communauté. Nous, les jeunes Mnông, avons la responsabilité de préserver et de perpétuer cette belle tradition», affirme-t-elle.



C’est en effet une belle tradition qui permet de renforcer la solidarité et l’entraide, et donc de rendre plus soudée la communauté.-VOV/VNA