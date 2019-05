Hanoi (VNA) - «Les aventures du grillon» de Tô Hoài est de loin le conte pour enfants le plus connu du Vietnam. Publié pour la première fois en 1941, il a été traduit dans une bonne vingtaine de langues et présenté dans une quarantaine de pays, le dernier en date étant la Chine. La version chinoise est en effet sortie en janvier 2018. Quatre tirages ont déjà eu lieu et gageons que ce n’est pas fini.

Le livre «raconte les aventures d’un jeune grillon qui va grandir et évoluer à travers mille rencontres dans le petit monde des insectes, entre courtilières, sauterelles, orthoptères, coccinelles… Un monde que l’on transpose avec des yeux d’adultes, au nôtre, avec ses aléas, ses injustices, ses espoirs, ses tragédies, ses amitiés, ses joies, ses épreuves et ses rédemptions»...

Ce commentaire d’un lecteur français, nous nous sommes permis de copier sur amazon.fr, correspond sans doute assez bien au ressenti de tous ceux qui ont lu ce chef d’œuvre de Tô Hoài, et sans doute à celui des Chinois qui sont tombés sous le charme de ce fameux grillon.

C’est le cas de Xiao Wei, l’éditeur qui est à l’origine de cette publication en Chine. «Ce livre a suscité des commentaires très positifs de la part des internautes et des lecteurs en général. Ce qui nous a incités à le publier, c’est la conviction qu’il peut inculquer aux plus jeunes des valeurs réelles comme l’aspiration à la paix. Il me semble qu’en matière de littérature enfantine, c’est ça le plus important!»

Et c’est ainsi que «Les aventures du grillon» a été traduit en chinois et publié aux Éditions de la Solidarité, avec la coopération des Éditions Kim Dông du Vietnam. Les internautes chinois lui ont donné la note maximale. «Exceptionnel» est le qualificatif le plus récurrent utilisé dans leurs commentaires. Certains y voient un livre d’entomologie capable d’éveiller la curiosité des enfants vis-à-vis de la nature, d’autres le comparent à un chef d’œuvre cinématographique à caractère épique qui célèbre les belles qualités du genre humain.

Tous sont d’avis que c’est un livre qui mérite d’être lu et relu et que c’est vraiment une chance de le posséder. C’est en tout cas ce que pense Chen Junlong, du haut de ses 12 ans. «Le grillon m’a vraiment fait grandir avec lui. Petit, il voulait tyranniser les plus petits. En grandissant, il est devenu plus pacifique mais aussi plus courageux, prêt à relever les défis».

«La grande leçon que j’ai tirée, c’est la nécessité d’être courageux, de ne pas se laisser décourager facilement. J’ai particulièrement apprécié l’appel à la paix du grillon. Il ne s’adressait pas uniquement aux fourmis ni aux animaux. L’humanité aussi doit comprendre que la paix est plus précieuse que tout», dit-il.

Le succès du grillon devrait ouvrir la voie à d’autres publications conjointes, affirme Xiao Wei, représentant des Éditions de la Solidarité. «Les aventures du grillon nous ont montré l’utilité des échanges culturels entre les jeunesses de nos deux pays. Nous espérons pouvoir présenter au Vietnam de beaux livres chinois pour enfants et en Chine d’autres chefs d’œuvre vietnamiens», explique-t-il.

Les deux prochains chefs d’œuvre sont aussi signés Tô Hoài. «La mante religieuse fière combattante» et «Mariage de rats» seront ainsi bientôt traduits en chinois. – VOV/VNA