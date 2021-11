Hanoï (VNA) - Six sortes de fromages français réputés ont été présentées lors du colloque "La saveur tropicale harmonisée avec le fromage français", tenu en ligne le 22 octobre.

Les produits laitiers vedettes Brie, Comté, Emmental, Mimolette, Camembert étaient présentés par le chef Câm Thiên Long, vice-président de l’Association des chefs de cuisine de Saigon, à travers son spectacle instruisant la manière de déguster ces fromages en combinaison avec des légumes, céréales, condiments et boissons du Vietnam.

Le colloque, organisé par le Centre national interprofessionnel de l’économie laitière (CNIEL), en partenariat avec Sopexa, s’adresse aux consommateurs vietnamiens en les habituant à la dégustation à la française ainsi qu’en les aidant à créer eux-mêmes les plats servis avec du fromage et des produits tropicaux du Vietnam, ceci pour leur donner un goût propre et une saveur tant exotique que locale convenant aux gourmets vietnamiens et aux passionnés vietnamiens de ces produits français.



La séance de présentation des fromages français s’est inscrite dans le cadre de la campagne de promotion du fromage auprès du public vietnamien, sous les auspices de l’Union européenne, avec comme sujet : "Europe - home of cheese".

Le colloque a offert aux participants l’occasion d’apprendre à préparer eux-mêmes des plats avec du fromage français qui leur avait été offert par le comité d’organisation. Ils ont également pu participer à un petit jeu de décoration de leurs plats, lesquels étaient évalués et qualifiés par le chef de cuisine Câm Thiên Long.

Il est à noter que tous les fromages présentés à cet événement ont fait leur apparition au VIIe siècle en France. De générations en générations, des moines du Moyen âge aux fabricants de fromage contemporains, la France a contribué, à ce jour, pour plus de 1.200 catégories de fromage à la cuisine européenne, tous uniques par leur saveur et leurs techniques provenant de centaines de terroirs.



Aujourd’hui, la cuisine française en général et le fromage français en particulier sont à la conquête des consommateurs vietnamiens, de plus en plus habitués au goût des produits occidentaux.

