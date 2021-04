Binh Dinh (VNA) - L’exposition artistique ECO-SUS intitulée "Pour le développement durable" se tiendra, pour la première fois, au Centre international de science et d’éducation interdisciplinaires (ICISE) à Quy Nhon, dans la province centrale de Binh Dinh.

L’exposition artistique ECO-SUS se déroulera du 8 avril au 8 août à l'ICISE. Photo : ICISE

Du 8 avril au 8 août, l’ECO-SUS réunira la participation de 12 artistes de l’ensemble du pays, sous la conservation de Nguyên Trân Uu Dàm, artiste américain d'origine vietnamienne et l’artiste vietnamien NguyênThê Son.



Pendant quatre mois, les visiteurs pourront y découvrir la série d’œuvres intitulée "Eco-Di" (Soyons Éco!) de Nguyên Trân Uu Dàm, dans laquelle l'art contemporain se décline sous toutes ses formes : art conceptuel, art appliqué, sculpture, performances… Une dizaine d’œuvres d’arts réalisées par des artistes du pays s’y joindront avec pour objectif commun de changer la perception mondiale sur les déchets. Le styliste espagnol Chula y présentera également une vingtaine de ses ao dài.



Faire dialoguer l’art et la science



"Inspiré par l'espace architectural fascinant et le paysage naturel de l’ICISE conçu par le célèbre architecte français Jean François Milou, notre projet d’ECO-SUS est une tentative de poursuivre le dialogue entre l’art et la nature écologique", partage l’artiste Nguyên Thê Son, avant d’ajouter : "La plupart des artistes impliqués dans ce projet ont récemment travaillé sur des projets d'art public dans le quartier Phuc Tân et dans la rue Phùng Hung à Hanoï". "Mon but est de donner aux visiteurs une nouvelle perspective de l’art au sein de l’espace scientifique dans +le monde de COVID-19+", souligne-t-il.



L’École d'hiver en développement durable (Winter School in Sustainable Development – WSSD) se déroulera en parallèle de l’ECO-SUS dans l’ICISE. L’événement devrait attirer une centaine de participants dont des étudiants et enseignants brillants des universités de l’ensemble du pays.



Jusqu'à présent, l’ICISE a organisé une quarantaine de conférences internationales, lesquelles ont accueilli plus de 3.500 scientifiques étrangers, dont des lauréats de prix Nobel ainsi que plusieurs scientifiques de rang mondial. -CVN/VNA