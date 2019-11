Nhập mô tả cho ảnh

Hanoï (VNA) - L'équipe nationale de football masculin du Vietnam a fait match nul contre la Thaïlande lors d’un match du groupe G des éliminatoires asiatiques de la Coupe du monde 2022 qui a eu lieu ce mardi 19 novembre au stade national de My Dinh à Hanoï.

À la 27e minute, l'arbitre a donné un penalty à la Thaïlande après que Doan Van Hau eut poussé Tom Bhir dans la surface de réparation. Au point de penalty, Theerathon a placé un tir puissant contre le but vietnamien, mais le gardien de but Van Lam a utilisé son pied pour sauver le Vietnam. À la 30e minute, le filet de la Thaïlande a été secoué, mais l'arbitre n'a pas reconnu le but de Que Ngoc Hai. Selon lui, Doan Van Hau avait commis une faute contre le gardien Kawin de Thaïlande dans la zone des 5m50.

Avec ce résultat, l’équipe vietnamienne continue de dominer le groupe G avec 10 points (3 victoires et 2 nuls).



La Thaïlande n’a que 8 points, perdant la 3e place contre la Malaisie, l’équipe a battu l’Indonésie 2-0 dans un autre match du groupe.



L'Indonésie est la première équipe à être éliminée après 5 matchs.

Lors de la qualification à la Coupe du monde 2022, l'équipe vietnamienne de football masculine se trouve dans le groupe G qui comprend l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande et les Émirats arabes unis.

Les équipes sont divisées en cinq groupes de têtes de série sur la base du classement de la FIFA de juin dernier. Le Vietnam est classé au 15e rang en Asie, appartenant au 2e groupe. -VNA