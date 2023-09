Le champ pétrolier de Bach Ho. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Fin août, le Groupe pétrolier et gazier du Vietnam (PETROVIETNAM ou PVN) a déjà atteint ses objectifs annuels de contribution au budget de l'État et de bénéfice avant impôts.

Au cours des huit premiers mois de l’année, la contribution du groupe au budget de l’État a été estimée à 90.500 milliards de dôngs, soit l’équivalent d’environ de 3,75 milliards de dollars. Ainsi, le groupe a même dépassé de 16% l’objectif fixé pour toute l’année 2023. Et selon les prévisions, son bénéfice avant impôts devrait dépasser de 8% l'objectif fixé pour l’ensemble de l’année.

Entre janvier et août, son chiffre d'affaires total a été estimé à 575.800 milliards de dôngs, dépassant de 27% son plan pour cette période et représentant 85% de l’objectif annuel.

Ces huit derniers mois, PETROVIETNAM a exploité 7,06 millions de tonnes de pétrole brut et produit 108.000 tonnes d'azote, 1,07 milliard de kWh d'électricité, 588.600 tonnes de gaz de pétrole liquéfié (GPL), 4,8 millions de tonnes de carburants (hors la production du complexe de raffinage et de pétrochimie de Nghi Son), et 117.700 tonnes de polypropylène. Ces résultats ont tous atteint des niveaux supérieurs aux objectifs fixés pour les huit premiers mois de l’année.

Afin de maintenir une production et des activités efficaces, le Groupe pétrolier et gazier du Vietnam continue de chercher à profiter des opportunités du marché pour atteindre les objectifs et les tâches assignés pour 2023 au plus haut niveau.

Le directeur général de PETROVIETNAM, Le Manh Hung, a déclaré qu'en septembre et dans les mois restants de cette année, le groupe se coordonnerait étroitement avec la Commission économique du Comité central du Parti pour examiner, mettre à jour et compléter un rapport sur le projet d'évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie de développement de l'industrie pétrolière et gazière selon la Résolution 41-NQ/TW du Bureau politique.

Le groupe prévoit également de suivre de près le traitement des projets soumis au gouvernement tels que le projet de restructuration du groupe jusqu'en 2025, le plan quinquennal pour la période 2021-2025 et le plan d'exploration et d'exploitation pétrolière et gazière en Mer Orientale en 2024.

Selon une liste publiée le 15 août par Brand Finance, une société d'évaluation de la marque basée au Royaume-Uni, le Groupe pétrolier et gazier du Vietnam figure une nouvelle fois parmi les 10 marques les plus valorisées du Vietnam.



La valeur de la marque de PETROVIETNAM atteint 1,382 milliard de dollars, soit une hausse de 7% par rapport au niveau de 1,296 milliard de dollars en 2022.



Il s’agit de la 4e année consécutive que ce groupe est présent sur la liste des 10 marques les plus valorisées du Vietnam et de la 15e année consécutive dans le Top 3 des plus grandes entreprises nationales.



En sept mois, PETROVIETNAM a connu une forte progression de sa production et de ses affaires, avec tous les objectifs dépassés de 3% à 28%.



Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 495.700 milliards de dôngs (20,8 milliards de dollars), soit 92% du plan. Il a contribué au budget de l'État à hauteur de 78.300 milliards de dôngs, soit 6% de plus que l'objectif fixé, achevant le plan annuel cinq mois plus tôt que prévu. -VNA