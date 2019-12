La cérémonie de signature d'un accord de coopération intégral entre PVI et Swiss Life Network. Photo: laodong.vn

Hanoï (VNA) - La Compagnie générale d'assurance du pétrole du Vietnam (PVI) et Swiss Life Network ont signé le 2 décembre à Hanoï un accord de coopération intégrale.

En vertu de cet accord, PVI deviendra partenaire de Swiss Life Network dans le Pool Network, principale plate-forme de solutions d’assurance maladie destinée au personnel de groupes multinationaux.

Selon Michael Hansen, directeur général de Swiss Life Network, Pool Network compte 4 millions de clients dans le monde, avec une prime totale de 19,2 milliards de francs suisses (14,44 milliards de dollars) en 2018.

Swiss Life Network, fondé en 1857, est une association globale de plus de 60 assureurs locaux et partenaires commerciaux de 80 pays et territoires. Il se spécialise dans l'assurance vie, la gestion des actifs et des risques, les fonds de retraite, l'assurance maladie et le conseil financier pour les clients particuliers et les entreprises. Il fournit aux entreprises multinationales des solutions et des services complets destinés à leurs employés. -VNA