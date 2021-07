PVEP enregistre un chiffre d’affaires de plus de 14,3 billions de dongs au premier semestre

La Compagnie de prospection et d'exploitation gazière et pétrolière de PetroVietnam (PVEP) a annoncé le 5 juillet un chiffre d'affaires de 14.350 milliards de dongs au cours des six premiers mois de 2021.