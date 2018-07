Hanoi, 20 juillet (VNA) - De nombreux jeunes lecteurs et amoureux de la littérature francophone ont assisté à la conférence, jeudi 18 juillet à L’Espace - Institut français de Hanoï, à l’occasion de la publication en vietnamien du livre Petit Pays de l’auteur burundais Gaël Faye.

La séance a été animée par la traductrice Quỳnh Lê et l’écrivain Nguyên Truong Quy, qui avait suggéré la traduction en vietnamien de l'ouvrage à la Maison d’édition Tre (Jeunesse) en 2017. "Avant de lire ce livre, j’ai imaginé que c’était simplement une autre autobiographie bien ordinaire. Mais non, son histoire possède plusieurs points communs avec mes souvenirs d’enfance", a exprimé Quỳnh Lê.Petit Pays est un petit roman qui raconte l’histoire du personnage principal Gabriel et sa famille dans leur pays natal, le Burundi. Il vit une enfance heureuse dans le confortable quartier de Kinanira à Bujumbura qui a, par la suite, été bouleversé par la guerre civile burundaise (1993-2005) ainsi que par le génocide des Tutsis au Rwanda (1994). Même si l’histoire a été inspirée de ses propres expériences, l’auteur Gaël Faye a nié à plusieurs reprises qu’il s’agit de son autobiographie.

À la conférence le 18 juillet à L’Espace - Institut français de Hanoi.

Lors de la séance, les intervenants ont également partagé les similitudes de cet ouvrage avec les images de Hanoï, de la Suisse, ou du Congo, les autres pays figurant dans la série des Petits pays de la Maison d’édition Tre tels que Trois Nuage au pays des nénuphars de Nuage Rose (Hông Vân), Petit Suisse et Dongo Dongo, San San, et Kinshasa de l’auteure Quỳnh Lê.Gaël Faye, né en 1982 au Burundi, est chanteur, rappeur, auteur-compositeur-interprète et écrivain franco-rwandais. Son premier roman Petit Pays a reçu de nombreuses critiques positives et des prix importants, comme le Prix du roman Fnac 2016 et le Prix Goncourt des lycéens 2016.Quynh Lê avait travaillé à la radio nationale La Voix du Vietnam (VOV) et au bureau de représentation de l’Agence France Presse (AFP) à Hanoï. Elle vit actuellement en Suisse avec sa famille et a écrit plusieurs romans grâce à ses propres expériences au travers de nombreux pays dans le monde, en Afrique notamment. - CVN/VNA