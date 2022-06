Le professeur Lee Han-woo, docteur en sciences politiques de l'Université Sogang, accorde une interview à l'Agence vietnamienne d'Information. Photo: VNA

Séoul (VNA) – L'Institut sud-coréen pour la politique économique internationale (KIEP) a présenté un livre sur les 30 ans de coopération économique et sociale entre le Vietnam et la République de Corée, à l’occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Ce livre comprend des travaux de recherche par un groupe de six professeurs et chercheurs sud-coréens et vietnamiens.

Les chercheurs ont fait état de la coopération économique, sociale et culturelle entre le Vietnam et la République de Corée au cours des 30 dernières années et ont proposé des évaluations objectives pour un meilleur avenir des deux pays, a partagé le professeur Lee Han-woo, docteur en sciences politiques de l'Université Sogang, l’un des auteurs du livre.

Selon le professeur Lee Han-woo, en 30 ans, le commerce bilatéral a multiplié par 150 et devrait atteindre 100 milliards de dollars en 2023. Les investissements réciproques ont multiplié par 80. Depuis des années, la République de Corée est toujours le plus grand investisseur au Vietnam avec un capital cumulatif d’environ 70 milliards de dollars jusqu’en 2020. Leietnam est le quatrième partenaire commercial de la République de Corée, et cette dernière est le troisième partenaire commercial du Vietnam.

Dans les temps à venir, il sera nécessaire de promouvoir un développement mutuellement bénéfique dans la coopération bilatérale, a proposé Lee Han-woo, ajoutant que les gouvernements des deux pays devraient renforcer les échanges et la coopération sur les politiques, créant des conditions favorables au développement des entreprises.

Dans le domaine socio-culturel, le professeur Lee Han-woo a indiqué que le nombre d'épouses vietnamiennes, et surtout le nombre de travailleurs vietnamiens en République de Corée, ne cessent d’augmenter. Par ailleurs, la culture vietnamienne n’est pas encore largement présentée en République de Corée. Le professeur Lee a proposé au gouvernement vietnamien d’ouvrir un centre culturel en République de Corée.–VNA