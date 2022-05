Photo d'illustration: vneconomy.vn

Hanoï (VNA) - Le premier rapport annuel sur les investissements étrangers au Vietnam a été publié jeudi 12 mai à Hanoï.



Le rapport est un travail de recherche indépendant d'un groupe d'auteurs du Conseil de rédaction du rapport annuel sur les investissements étrangers au Vietnam, établi par la Sarl de l’Institut de recherche des investissements internationaux.



Le rapport sur les investissements étrangers au Vietnam vise à décrire, analyser et évaluer les flux des investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam.

Cérémonie de publication du premier rapport annuel sur les investissements étrangers au Vietnam. Photo: congthuong.vn



Le rapport 2021 analyse de manière exhaustive la situation des IDE au Vietnam en 2021, évalue les avantages, les limites et les lacunes, et identifie les causes à l'origine des limites et des lacunes dans l'attraction et l'utilisation des IDE ces derniers temps.



Le contenu principal du rapport est présenté en trois chapitres. Plus précisément, chapitre I : IDE dans le monde et la région ; Chapitre II : IDE au Vietnam en 2021 ; Chapitre III : Recommandations sur les orientations et les solutions.



Trân Dinh Thiên, membre du groupe consultatif du Premier ministre, a affirmé que le rapport était le résultat d'un effort respectable pour fournir systématiquement des informations et contribuer à clarifier l'un des problèmes de développement économique les plus importants de Vietnam. Selon lui, le rapport répond à une exigence urgente du processus de développement du pays ainsi qu'au besoin du monde de connaître et de comprendre le Vietnam. -VNA