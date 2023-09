Couverture du livre "Fidel Castro - la légende à travers les siècles". Photo : maison d'édition de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA)

Hanoï (VNA) - La maison d'édition de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) vient de publier le livre "Fidel Castro-la légende à travers les siècles" à l'occasion du 50e anniversaire de la visite historique de Fidel sur le champ de bataille de Quang Tri (1973-2023), du 70e du soulèvement de La Moncada du peuple cubain (1953-2023) et du 60e de la création du Comité cubain de solidarité avec le Sud Vietnam (1963-2023).Ce livre est une collection d'articles sur Fidel Castro rassemblés, sélectionnés et traduits par le journaliste Pham Dinh Loi.Avec plus de 300 pages, l'auteur présente une synthèse d'articles, mémoires et commentaires de nombreux éminents témoins historiques dont des hommes politiques (Tomas Borge), de grands intellectuels (Frei Betto, Salim Lamrani, Michel Chosudovsky ), des artistes célèbres de Cuba et du monde (Miguel Barnet, Gabriel Garcia Marquez), de grands journalistes (Oliver Stone, Gianni Mina, Ignacio Ramonet), des stars du sport (Diego Maradona), de collègues et de quelques auteurs vietnamiens.Diplômé de la Faculté de Lettres de l'Université de Hanoï, le journaliste Pham Dinh Loi a suivi des études en langue espagnole à l'Université de La Havane. Ensuite, il a passé plus de dix ans comme reporter résident à Cuba et en Amérique Latine, où il a eu la chance de rencontrer directement le légendaire leader de Cuba.Grâce à la collaboration de nombreux collègues ayant des connaissances profondes sur Cuba et l’Amérique latine, Pham Dinh Loi a publié son livre à l'occasion de l'anniversaire de nombreux événements importants dans les relations Vietnam-Cuba. –VNA