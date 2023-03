Photo: baoquocte.vn



Hanoï (VNA) - Le Comité des affaires religieuses du gouvernement a présenté le 9 mars à Hanoï le Livre blanc sur le thème "Religions et politiques religieuses au Vietnam".

Cette œuvre vise à aider les lecteurs nationaux et étrangers à comprendre pleinement les politiques religieuses et la vie religieuse au Vietnam, a déclaré Nguyen Tien Trong, chef adjoint du Comité des affaires religieuses du gouvernement.

Ce livre, de trois chapitres, avec 132 pages au format 14,5cm x 20,5cm, fournit des informations sur les religions, les politiques religieuses du Vietnam ainsi que les réalisations, les défis et les points forts dans la garantie de la liberté de croyance et de religion.

Plus précisément, l’œuvre donne une vue panoramique sur les 16 religions populaires au Vietnam telles que le bouddhisme, le catholicisme, le protestantisme, le caodaïsme... Elle fournit également des informations sur le point de vue du Parti communiste du Vietnam sur la croyance et la religion pendant le processus de Doi Moi (Renouveau), le droit à la liberté de croyance et de religion stipulé dans la Constitution du Vietnam, les réglementations sur les activités religieuses dans les documents juridiques en vigueur, et les réalisations, défis et priorités du Vietnam dans la garantie de la liberté de croyance et de religion.

En plus, le livre comprend une annexe présentant quelques images sur la religion et la vie religieuse au Vietnam.

Selon Nguyen Tien Trong, le Vietnam a une longue tradition culturelle et abrite 54 groupes ethniques avec diverses religions. Actuellement, le pays compte plus de 26,5 millions de fidèles religieux, soit 27% de la population,et plus de 54.000 dignitaires religieux et 29.658 lieux de culte.

Les Constitutions du Vietnam, depuis sa première version de 1946 jusqu’à celle en vigueur aujourd’hui, affirment toujours que le droit à la liberté de croyance et de religion est l’un des droits fondamentaux de l’homme. La Constitution de 2013 stipule que le droit à la liberté de croyance et de religion est un droit pour tous, a-t-il précisé.

Afin de concrétiser la Constitution de 2013, l’Assemblée nationale du Vietnam a adopté le 18 novembre 2016 la Loi sur la croyance et la religion. Le gouvernement vietnamien a publié le décret n° 162/2017/ND-CP du 30 décembre 2017, stipulant certains articles et mesures d’application de la Loi sur la croyance et la religion.

Le Vietnam a jusqu’à présent reconnu 36 organisations religieuses, délivré des certificats d’enregistrement à quatre organisations religieuses et à une secte religieuse de 16 religions. -VNA