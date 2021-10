Président Ho Chi Minh. Archives: VNA

Rome (VNA) - La maison d'édition Anteo Edizioni dans la ville italienne de Reggio d'Émilie vient de publier l'œuvre "Ho Chi Minh avec des lettres souhaitant la paix pour le Vietnam".

C'est le résultat du premier projet de traduction en italien de l'œuvre originale du même nom en langue vietnamienne réalisé sous la coopération éditoriale de Mme. Sandra Scagliotti, chercheuse italienne sur le Vietnam, et M. Tran Doan Trang, un Vietnamien résidant en Italie. Le développement du concept et la mise en œuvre du projet ont lieu au Centre d'études sur le Vietnam à Turin.

Couverture de l'œuvre « Ho Chi Minh avec des lettres souhaitant la paix pour le Vietnam » publiée en Italie. Photo: VNA

En mai 2020, la Maison d'édition politique nationale "Sự thật" (Vérité) avait publié la version originale de l'œuvre réalisée par le docteur Nguyen Anh Minh. L'œuvre comprend des lettres du Président Ho Chi Minh écrites en vietnamien de 1945 à 1969 lors de la résistance contre les colonialistes français et les impérialistes américains.

Ces lettres ont été envoyées par le leader de la révolution vietnamienne aux présidents de la France et des États-Unis ainsi qu'à de nombreux hommes politiques, soldats, prisonniers, immigrants, jeunes et proches de guerriers. Dans ces lettres, le Président Ho Chi Minh exprimait son souhait de paix et de bonheur pour les nations, condamnait les crimes de guerre d'agression commis par les colonialistes français et les impérialistes américains, et appelait les peuples du monde à soutenir la juste lutte du peuple vietnamien.

La traductrice Sandra Scagliotti a déclaré que les messages contenus dans les lettres du Président Ho Chi Minh avaient profondément marqué les pensées de nombreuses générations de jeunes en Europe dans les années 60 et 70. Selon elle, à ce jour, pour les Italiens soutenant la paix et le progrès, le Vietnam a toujours été un exemple pour les autres nations dans la lutte contre les formes de domination et d'oppression dans le monde. -VNA