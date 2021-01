Le vice-ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le vice-ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung vient de publier un article appréciant les résultats remarquables obtenus par la diplomatie vietnamienne en 2020, contribuant à la protection des intérêts nationaux et au maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Malgré l’impact de la pandémie de COVID-19, 2020 était une année réussie avec de nombreuses activités importantes mises en œuvre de manière active, flexible et créative, obtenant de nombreux résultats impressionnants, a-t-il écrit.

En qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Vietnam a contribué de manière active et responsable au maintien et à la promotion de l’environnement paisible et stable au service du développement socioéconomique ainsi qu’à la consolidation de la position du pays.

"Nous avons également traité de manière flexible et satisfaisante de nombreux problèmes complexes, des contradictions entre des pays dans l’esprit à la fois d’affirmer la position et le principe indépendantes, de maintenir des efforts communs pour chercher un consensus et d’éviter la politisation des questions, la confrontation ou la division entre les parties", a souligné le vice-ministre Le Hoai Trung.

Le Vietnam a également proposé des initiatives et s'est efforcé de montrer son rôle intermédiaire dans le règlement de questions complexes et son rôle central en organisant des événements concernant les questions conformément aux intérêts du pays, de la région et de la communauté internationale.

En janvier 2020, le Vietnam a tenu un débat sur le « Respect de la Charte des Nations Unies aux fins du maintien de la paix et de la sécurité internationales », adopté la Déclaration du premier président du Conseil de sécurité sur le respect de la Charte des Nations Unies et organisé la réunion sur la « Coopération entre l'ONU et les organisations régionales et sous-régionales pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales: le rôle de l'ASEAN », et aussi créé pour la première fois un forum d'échange et de coopération entre le Conseil de sécurité et l'ASEAN.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung , a assisté à un débat en ligne du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la paix et la sécurité internationale. Photo: VNA

Le Vietnam a eu aussi de nombreuses autres activités importantes tout au long de l'année, notamment la première fois que le secrétaire général du Parti et le président du Vietnam Nguyen Phu Trong, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, la présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan, le vice-Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh ont assisté et pris la parole lors des activités de haut niveau, dans le cadre de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, affirmant la ferme engagement du Vietnam de promouvoir la coopération multilatérale, avec le rôle central de l'ONU, pour relever les défis mondiaux communs, y compris les défis de la paix et la sécurité.

Le Vietnam a achevé avec succès la première année de son mandat de deux ans en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, atteignant les objectifs fixés, a-t-il affirmé.

En 2021, la situation politique et sécuritaire mondiale et régionale devrait continuer à s'évoluer de manière compliquée et imprévisible, notamment sous l’impact de COVID-19 et de la concurrence stratégique de grands pays, affectant directement le fonctionnement du Conseil de sécurité.

2021 est aussi la première année que tout le Parti, toute l'armée et tout le peuple mettent en œuvre des résolutions du 13e Congrès du Parti, avec de grandes orientations et objectifs de développement socio-économique pour la période 2021-2025 et à l’horizon de 2030 et de 2040.

Dans l’esprit de « partenariat pour une paix durable », le Vietnam poursuivra sa politique extérieure d'indépendance, d'autonomie et ses efforts visant à promouvoir le dialogue, à réduire les tensions et la confrontation et à chercher des solutions justes et raisonnables pour les questions de paix et de sécurité régionales et internationales, sur la base du respect du droit international, de la Charte des Nations Unies.

Le deuxième mois de présidence vietnamienne au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies aura lieu avril en 2021, avec des contributions plus significatives et substantielles.

Les réalisations de 35 ans de la Rénovation, la position croissante du pays ainsi que les résultats positifs enregistrés en 2020 sont une base solide pour promouvoir la participation vietnamienne active au Conseil de sécurité dans la seconde année de son mandat de membre non permanent, pour le pays de récolter plus de succès pour l'objectif de protection et de promotion des intérêts de la nation et de contribution à la mission commune de maintien de la paix et de la sécurité régionales et internationales. -VNA